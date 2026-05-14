Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

ППО збила понад 93% цілей РФ. За всі удари буде справедлива відповідь, - Зеленський

13:35 14.05.2026 Чт
2 хв
Найскладніше - захищатися від балістики
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Під час сьогоднішньої масованої атаки Росії на Україну силам ППО вдалося знищити понад 93% ракет та дронів, однак є й багато влучань. За всі ці удари буде справедлива відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Все ж значну кількість ракет і дронів під час цих атак вдалося збити. Загальний відсоток збиття - понад 93%. Звісно, треба вище. І, звісно, найбільш складно - захищатися від балістики. Дякую всім, хто нам допомагає в цьому", - написав Зеленський.

Він наголосив, що на всі ці удари буде справедлива відповідь. І потрібно тиснути на Москву так, щоб вони там відчували наслідки свого терору.

"Важливо, щоб були санкції світу проти Росії. Відповідальність Росії за війну й наш санкційний тиск мають працювати на сто відсотків. І ще дуже важливо, щоб світ не мовчав про цей терор і був з Україною", - зазначив президент.

Масована атака по Україні

Нагадаємо, у ніч на 14 травня Росія масовано атакувала Україну, застосувавши ударні дрони, крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети.

Загалом за ніч російські війська випустили по Україні 56 ракет та 675 безпілотників.

Основною ціллю був Київ. Наразі триває рятувальна операція на місці російського дронового удару по житловій девʼятиповерхівці - у будинку повністю зруйновано підʼїзд.

Загинули п'ятеро людей, відомо про понад 40 поранених. Також під завалами ще можуть бути люди, понад 10 вважаються зниклими.

Також росіяни завдали ударів по Київській області та низці інших регіонів України.

Детальніше про наслідки нічної масованої атаки по Україні - у матеріалі РБК-Україна.

РБК-Україна побувало на місці удару по 9-поверхівці в Дарницькому районі Києва та в репортажі показало наслідки чергового воєнного злочину РФ.

