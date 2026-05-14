ПВО сбила более 93% целей РФ. За все удары будет справедливый ответ, - Зеленский

"Все же значительное количество ракет и дронов во время этих атак удалось сбить. Общий процент сбития - более 93%. Конечно, надо выше. И, конечно, наиболее сложно - защищаться от баллистики. Спасибо всем, кто нам помогает в этом", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что на все эти удары будет справедливый ответ. И нужно давить на Москву так, чтобы они там чувствовали последствия своего террора.

"Важно, чтобы были санкции мира против России. Ответственность России за войну и наше санкционное давление должны работать на сто процентов. И еще очень важно, чтобы мир не молчал об этом терроре и был с Украиной", - отметил президент.