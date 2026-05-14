Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

ПВО сбила более 93% целей РФ. За все удары будет справедливый ответ, - Зеленский

13:35 14.05.2026 Чт
2 мин
Самое сложное - защищаться от баллистики
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Во время сегодняшней массированной атаки России на Украину силам ПВО удалось уничтожить более 93% ракет и дронов, однако есть и много попаданий. За все эти удары будет справедливый ответ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Все же значительное количество ракет и дронов во время этих атак удалось сбить. Общий процент сбития - более 93%. Конечно, надо выше. И, конечно, наиболее сложно - защищаться от баллистики. Спасибо всем, кто нам помогает в этом", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что на все эти удары будет справедливый ответ. И нужно давить на Москву так, чтобы они там чувствовали последствия своего террора.

"Важно, чтобы были санкции мира против России. Ответственность России за войну и наше санкционное давление должны работать на сто процентов. И еще очень важно, чтобы мир не молчал об этом терроре и был с Украиной", - отметил президент.

Массированная атака по Украине

Напомним, в ночь на 14 мая Россия массированно атаковала Украину, применив ударные дроны, крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты.

Всего за ночь российские войска выпустили по Украине 56 ракет и 675 беспилотников.

Основной целью был Киев. Сейчас продолжается спасательная операция на месте российского дронового удара по жилой девятиэтажке - в доме полностью разрушен подъезд.

Погибли пять человек, известно о более 40 раненых. Также под завалами еще могут быть люди, более 10 считаются пропавшими без вести.

Также россияне нанесли удары по Киевской области и ряду других регионов Украины.

Подробнее о последствиях ночной массированной атаки по Украине - в материале РБК-Украина.

РБК-Украина побывало на месте удара по 9-этажке в Дарницком районе Киева и в репортаже показало последствия очередного военного преступления РФ.

