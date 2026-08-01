ППО збила лише 1 балістичну ракету із 27: деталі нічної атаки РФ на Україну

У ніч на 1 серпня Росія атакувала Україну 35 ракетами та 185 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити лише 1 балістичну ракету із 27.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та президента України Володимира Зеленського.
Цієї ночі росіяни запустили на Україну 35 ракет та 185 дронів різних типів:
Основний напрямок удару - Київщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Полтавщину.
За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 156 цілей - 2 ракети та 154 безпілотники різних типів:
За попередньою інформацією, станом на 09.30 зафіксовано влучання 4 протикорабельних та 26 балістичних ракет, а також 23 ударних дронів на 21 локації й падіння збитих (уламки) на 2 локаціях. Три ракети не досягли своїх цілей.
За словами Зеленського, із 35 запущених по Україні ракет 27 були балістичні. Силам ППО вдалося збити лише 1 балістичну ракету із 27 через дефіцит ракет до Patriot.
"І саме такий дефіцит перехоплювачів проти балістики лише заохочує Росію наносити такі удари проти життя", - наголосив президент.
Нагадаємо, в ніч на 1 серпня росіяни масовано атакували балістикою Київ та Київську область.
Внаслідок атаки загинули дев'ятеро людей, ще 30 дістали поранення, серед них четверо дітей.
Руйнування та пожежі зафіксували в п'яти районах столиці - Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Печерському.