ПВО сбила лишь 1 баллистическую ракету из 27: детали ночной атаки РФ на Украину

Этой ночью россияне запустили на Украину 35 ракет и 185 дронов разных типов:

4 противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс" (район пуска - Курская и Ростовская обл. РФ);

27 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы пуска - Брянская, Курская обл. РФ);

2 противорадиолокационные ракеты Х-31 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район пуска - акватория Черного моря);

185 ударных дрона типа Shahed (в т.ч. реактивных), "Гербера", "Италмас", баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронов-имитаторов типа "Пародия" (по направлениям: Брянск, Курск, Орел - РФ, ТОТ - Донецк, Гвардейское - ТОТ АР

Основное направление удара - Киевщина. Также атакованы Днепропетровщину, Сумщину, Харьковщину и Полтавщину.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 156 целей - 2 ракеты и 154 беспилотника разных типов:

1 баллистическую ракету "Искандер-М"/С-400;

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

154 вражеские дроны разных типов.

По предварительной информации, по состоянию на 09:30 зафиксировано попадание 4 противокорабельных и 26 баллистических ракет, а также 23 ударных дронов на 21 локации и падение сбитых (обломки) на 2 локациях. Три ракеты не достигли своих целей.

По словам Зеленского, из 35 запущенных по Украине ракет 27 были баллистические. Силам ПВО удалось сбить лишь 1 баллистическую ракету из 27 из-за дефицита ракет к Patriot.

"И именно такой дефицит перехватчиков против баллистики только поощряет Россию наносить такие удары против жизни", - подчеркнул президент.