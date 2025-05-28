ППО для України: Зеленський повідомив про важливі домовленості з Німеччиною

Зеленський зазначив, що Німеччина багато зробила для зміцнення української ППО та Сил оборони.

"Тисячі житті вже врятовані завдяки цьому. Ви всі бачите, що робить Путін. Щоночі масовані атаки ударних дронів, росіян застосовують десятки крилатих ракет, балістику, сотні дронів", - сказав президент.

Тому, за його словами, "щоб просто захищати життя в містах", Україна потребує постійної підтримки засобами ППО.

"Зараз є дуже важливі для нас домовленості з Німеччиною щодо ППО. Німеччина постійно нас підтримує і ракетами для ППО", - додав Зеленський.