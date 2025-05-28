ПВО для Украины: Зеленский сообщил о важных договоренностях с Германией

Зеленский отметил, что Германия много сделала для укрепления украинской ПВО и Сил обороны.

"Тысячи жизни уже спасены благодаря этому. Вы все видите, что делает Путин. Каждую ночь массированные атаки ударных дронов, россиян применяют десятки крылатых ракет, баллистику, сотни дронов", - сказал президент.

Поэтому, по его словам, "чтобы просто защищать жизнь в городах", Украина нуждается в постоянной поддержке средствами ПВО.

"Сейчас есть очень важные для нас договоренности с Германией по ПВО. Германия постоянно нас поддерживает и ракетами для ПВО", - добавил Зеленский.