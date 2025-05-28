ППО для України: Зеленський повідомив про важливі домовленості з Німеччиною
Україна має дуже важливі домовленості з Німеччиною щодо постачання систем протиповітряної оборони.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.
Зеленський зазначив, що Німеччина багато зробила для зміцнення української ППО та Сил оборони.
"Тисячі житті вже врятовані завдяки цьому. Ви всі бачите, що робить Путін. Щоночі масовані атаки ударних дронів, росіян застосовують десятки крилатих ракет, балістику, сотні дронів", - сказав президент.
Тому, за його словами, "щоб просто захищати життя в містах", Україна потребує постійної підтримки засобами ППО.
"Зараз є дуже важливі для нас домовленості з Німеччиною щодо ППО. Німеччина постійно нас підтримує і ракетами для ППО", - додав Зеленський.
ППО для України
Нагадаємо, ще влітку 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot, щоб повністю закрити українське небо.
Також Зеленський повідомляв, що Україна готова купити у США зброю та системи ППО на суму 30-50 млрд доларів. Зокрема, йдеться про системи Patriot або отримання ліцензії на їх виробництво. Пізніше він дав доручення отримати від США згоду щодо Patriot.
Також західні ЗМІ повідомляли, що США нібито схвалили передачу Україні ракет із Німеччини, включаючи ракети для Patriot.
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