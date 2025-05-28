ППО для України: Зеленський повідомив про важливі домовленості з Німеччиною

Україна має дуже важливі домовленості з Німеччиною щодо постачання систем протиповітряної оборони.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.