ua en ru
Ср, 28 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ППО для України: Зеленський повідомив про важливі домовленості з Німеччиною

Середа 28 травня 2025 15:50
UA EN RU
ППО для України: Зеленський повідомив про важливі домовленості з Німеччиною Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна має дуже важливі домовленості з Німеччиною щодо постачання систем протиповітряної оборони.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.

Зеленський зазначив, що Німеччина багато зробила для зміцнення української ППО та Сил оборони.

"Тисячі житті вже врятовані завдяки цьому. Ви всі бачите, що робить Путін. Щоночі масовані атаки ударних дронів, росіян застосовують десятки крилатих ракет, балістику, сотні дронів", - сказав президент.

Тому, за його словами, "щоб просто захищати життя в містах", Україна потребує постійної підтримки засобами ППО.

"Зараз є дуже важливі для нас домовленості з Німеччиною щодо ППО. Німеччина постійно нас підтримує і ракетами для ППО", - додав Зеленський.

ППО для України

Нагадаємо, ще влітку 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot, щоб повністю закрити українське небо.

Також Зеленський повідомляв, що Україна готова купити у США зброю та системи ППО на суму 30-50 млрд доларів. Зокрема, йдеться про системи Patriot або отримання ліцензії на їх виробництво. Пізніше він дав доручення отримати від США згоду щодо Patriot.

Також західні ЗМІ повідомляли, що США нібито схвалили передачу Україні ракет із Німеччини, включаючи ракети для Patriot.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський ППО Допомога Україні Військова допомога Війна в Україні
NEWS
Зеленський зробив заяву про мобілізацію в Україні: що йому кажуть військові
Зеленський зробив заяву про мобілізацію в Україні: що йому кажуть військові
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів