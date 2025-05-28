ПВО для Украины: Зеленский сообщил о важных договоренностях с Германией
Украина имеет очень важные договоренности с Германией по поставкам систем противовоздушной обороны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине.
Зеленский отметил, что Германия много сделала для укрепления украинской ПВО и Сил обороны.
"Тысячи жизни уже спасены благодаря этому. Вы все видите, что делает Путин. Каждую ночь массированные атаки ударных дронов, россиян применяют десятки крылатых ракет, баллистику, сотни дронов", - сказал президент.
Поэтому, по его словам, "чтобы просто защищать жизнь в городах", Украина нуждается в постоянной поддержке средствами ПВО.
"Сейчас есть очень важные для нас договоренности с Германией по ПВО. Германия постоянно нас поддерживает и ракетами для ПВО", - добавил Зеленский.
ПВО для Украины
Напомним, еще летом 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы полностью закрыть украинское небо.
Также Зеленский сообщал, что Украина готова купить у США оружие и системы ПВО на сумму 30-50 млрд долларов. В частности, речь идет о системах Patriot или получении лицензии на их производство. Позже он дал поручение получить от США согласие по Patriot.
Также западные СМИ сообщали, что США якобы одобрили передачу Украине ракет из Германии, включая ракеты для Patriot.
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