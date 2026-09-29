ППО удень знищила майже 100 дронів, атака ще триває

Удень 29 вересня країна-агресорка запустила по Україні 112 ударних дронів, у тому числі і реактивних. Більшу частину з них вдалося знищити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Станом на 19.35 у повітряному просторі спостерігаються декілька ударних безпілотників, повідомили військові.

29 із них були реактивними , зазначили у Повітряних силах.

Протягом дня 29 вересня (із 6.30 по 18.00) окупанти атакували Україну 112 ударними БпЛА Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т" та дронами інших типів.

Раніше РБК-Україна писало, що у ніч проти 29 вересня РФ випустила по Україні протикорабельну ракету "Циркон"/"Онікс" та дві балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400. Також ворог атакував 152 ударними дронами Shahed".

Крім того, уночі 28 вересня Росія випустила по Україні 165 ударних дронів, 79 з яких - реактивні.