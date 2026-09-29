ua en ru
Вт, 29 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ППО удень знищила майже 100 дронів, атака ще триває

19:43 29.09.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Бджола
ППО удень знищила майже 100 дронів, атака ще триває Фото: мобільна група ППО (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Удень 29 вересня країна-агресорка запустила по Україні 112 ударних дронів, у тому числі і реактивних. Більшу частину з них вдалося знищити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Повітряна атака удень 29 вересня

Протягом дня 29 вересня (із 6.30 по 18.00) окупанти атакували Україну 112 ударними БпЛА Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т" та дронами інших типів.

29 із них були реактивними, зазначили у Повітряних силах.

За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 95 БпЛА.

18 знищених дронів складають реактивні, уточнили у ПС.

Станом на 19.35 у повітряному просторі спостерігаються декілька ударних безпілотників, повідомили військові.

Раніше РБК-Україна писало, що у ніч проти 29 вересня РФ випустила по Україні протикорабельну ракету "Циркон"/"Онікс" та дві балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400. Також ворог атакував 152 ударними дронами Shahed".

Крім того, уночі 28 вересня Росія випустила по Україні 165 ударних дронів, 79 з яких - реактивні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППО Війна Росії проти України Дрони
Новини
Хмара відклав візити до Німеччини та Норвегії через посилення ударів РФ по Україні, - джерела
Хмара відклав візити до Німеччини та Норвегії через посилення ударів РФ по Україні, - джерела
Аналітика
"Роботи не кровоточать": інтерв'ю з командиром підрозділу ударних НРК NC13
Тетяна Демухкореспондент РБК-Україна "Роботи не кровоточать": інтерв'ю з командиром підрозділу ударних НРК NC13