ПВО днем уничтожила почти 100 дронов, атака еще продолжается

Днем 29 сентября страна-агрессор запустила по Украине 112 ударных дронов, в том числе и реактивных. Большую часть из них удалось уничтожить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил ВСУ в Telegram.

По состоянию на 19:35 в воздушном пространстве наблюдаются несколько ударных беспилотников, сообщили военные.

По предварительным данным, противовоздушной обороной в течение указанного периода сбито/подавлено 95 БпЛА.

29 из них были реактивными , подтвердили в Воздушных силах.

В течение дня 29 сентября (с 6.30 до 18.00) оккупанты атаковали Украину 112 ударными БпЛА Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т" и дронами других типов.

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 29 сентября РФ выпустила по Украине противокорабельную ракету "Циркон"/"Оникс" и две баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400. Также враг атаковал 152 ударными дронами "Shahed".

Кроме того, ночью 28 сентября Россия выпустила по Украине 165 ударных дронов, 79 из которых - реактивные.