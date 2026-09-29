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ПВО днем уничтожила почти 100 дронов, атака еще продолжается

19:43 29.09.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Бджола
ПВО днем уничтожила почти 100 дронов, атака еще продолжается Фото: мобильная группа ППО (Getty Images)
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Днем 29 сентября страна-агрессор запустила по Украине 112 ударных дронов, в том числе и реактивных. Большую часть из них удалось уничтожить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Воздушная атака днем 29 сентября

В течение дня 29 сентября (с 6.30 до 18.00) оккупанты атаковали Украину 112 ударными БпЛА Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т" и дронами других типов.

29 из них были реактивными, подтвердили в Воздушных силах.

По предварительным данным, противовоздушной обороной в течение указанного периода сбито/подавлено 95 БпЛА.

18 уничтоженных дронов составляют реактивные, уточнили в ВС.

По состоянию на 19:35 в воздушном пространстве наблюдаются несколько ударных беспилотников, сообщили военные.

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 29 сентября РФ выпустила по Украине противокорабельную ракету "Циркон"/"Оникс" и две баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400. Также враг атаковал 152 ударными дронами "Shahed".

Кроме того, ночью 28 сентября Россия выпустила по Украине 165 ударных дронов, 79 из которых - реактивные.

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