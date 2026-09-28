Дрони летіли з шести напрямків, є "прильоти": як відпрацювала ППО по ворожих цілях вночі
Уночі 28 вересня Росія випустила по Україні 165 ударних дронів, 79 з яких - реактивні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Росіяни запустили 165 ударних дронів типу Shahed, "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія". Серед них 79 - реактивні. Атака тривала з 18:00 27 вересня.
Дрони летіли з боку Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська та Шаталового в Росії. Ще їх запускали з окупованої частини Донеччини та з окупованого Криму - з боку Гвардійського.
За попередніми даними, станом на 07:00 протиповітряна оборона збила або подавила 112 ворожих дронів. Це Shahed, "Гербера" та безпілотники інших типів.
Влучання ворожих дронів зафіксували на 14 локаціях. Ще на 7 локаціях упали уламки збитих цілей.
Атака триває, у повітряному просторі є кілька ворожих дронів.
Нагадаємо, ввечері 27 вересня ударний дрон влучив на територію ринку "Столичний" у Софіївській Борщагівці на Київщині.
Відомо про двох загиблих, близько 10 людей поранені.
Тим часом уночі росіяни вдарили керованими авіабомбами по двох районах Харкова. У Салтівському районі постраждали понад 20 людей, серед яких 8 дітей.