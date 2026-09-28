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Дрони летіли з шести напрямків, є "прильоти": як відпрацювала ППО по ворожих цілях вночі

08:22 28.09.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
Дрони летіли з шести напрямків, є "прильоти": як відпрацювала ППО по ворожих цілях вночі Фото: що відомо про нічну атаку російських дронів (Getty Images)
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Уночі 28 вересня Росія випустила по Україні 165 ударних дронів, 79 з яких - реактивні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни запустили 165 ударних дронів типу Shahed, "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія". Серед них 79 - реактивні. Атака тривала з 18:00 27 вересня.

Дрони летіли з боку Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська та Шаталового в Росії. Ще їх запускали з окупованої частини Донеччини та з окупованого Криму - з боку Гвардійського.

За попередніми даними, станом на 07:00 протиповітряна оборона збила або подавила 112 ворожих дронів. Це Shahed, "Гербера" та безпілотники інших типів.

Влучання ворожих дронів зафіксували на 14 локаціях. Ще на 7 локаціях упали уламки збитих цілей.

Атака триває, у повітряному просторі є кілька ворожих дронів.

Нагадаємо, ввечері 27 вересня ударний дрон влучив на територію ринку "Столичний" у Софіївській Борщагівці на Київщині.

Відомо про двох загиблих, близько 10 людей поранені.

Тим часом уночі росіяни вдарили керованими авіабомбами по двох районах Харкова. У Салтівському районі постраждали понад 20 людей, серед яких 8 дітей.

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