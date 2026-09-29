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ППО збила балістику, "Циркон" та дрони, але є "прильоти": наслідки нічного удару РФ

08:33 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Чупровська
ППО збила балістику, "Циркон" та дрони, але є "прильоти": наслідки нічного удару РФ Фото: українська ППО відпрацювала по ворожих цілях вночі (Getty Images)
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Росія вночі атакувала Україну дронами та ракетами. Частину з них вдалося збити, але є "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Удар почався о 18:00 28 вересня. Росіяни випустили протикорабельну ракету "Циркон"/"Онікс" та дві балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400. Усі ракети летіли з Курської області РФ.

Також ворог запустив 152 ударні дрони Shahed, 82 з яких реактивні. Крім них були дрони "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія".

Дрони летіли з боку Орла, Міллерового, Курська та Приморсько-Ахтарська в РФ. Ще їх запускали з тимчасово окупованого Донецька, а також із Гвардійського та Чауди в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:00 збили або подавили 109 цілей. Серед них ракета "Циркон"/"Онікс", дві балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 106 дронів Shahed, "Гербера" й інших типів.

Влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 24 локаціях. Ще на 16 локаціях впали уламки збитих цілей.

У небі залишається кілька ворожих дронів.

Як повідомляло РБК-Україна, уламки впали на кількох локаціях Києва.

У Печерському районі загорілась нежитлова будівля, а в одному з корпусів навчального закладу виникла пожежа.

Нагадаємо, що напередодні, 28 вересня, російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук у центрі Києва.

Кількість загиблих згодом зросла до двох людей.

Того ж дня росіяни вдарили по медичному центру "Добробут".

Там є поранені, а клініка тимчасово призупинила роботу.

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Вибух Повітряні сили України Ракети Атака дронів
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