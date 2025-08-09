ППО, танки та солдати: що РФ втратила на фронті за останню добу

Минулої доби російська армія втратила на фронті 940 солдатів. А також різну військову техніку, зокрема танки та ППО
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2о22 року по 9 серпня 2025 року орієнтовно склали:
За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії від початку повномасштабної війни склали вже 1 061 350 осіб. За минулу добу захисники ліквідували 1040 росіян.
Нагадаємо, ситуація у Покровську залишається складною. За словами місцевої влади, у місто майже неможливо заїхати, а також завезти гуманітарну та медичну допомогу.