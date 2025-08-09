RU

ПВО, танки и солдаты: что РФ потеряла на фронте за последние сутки

Иллюстративное фото: в Telegram произошел масштабный сбой после обновления (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте 940 солдат. А также различную военную технику, в частности танки и ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2о22 года по 9 августа 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 1062290 (+940) чел;
  • танков - 11088 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 23103 (+1) ед;
  • артиллерийских систем - 31273 (+41) ед;
  • РСЗО - 1456 (+0) ед;
  • средства ПВО 1204 (+1) ед;
  • самолетов - 421 (+0) ед;
  • вертолетов - 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 50315 (+147);
  • крылатые ракеты - 3555 (+0);
  • корабли/катера - 28 (+0);
  • подводные лодки - 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны - 57856 (+125);
  • специальная техника / special equipment - 3936 (+0).

 

По данным Генштаба ВСУ, потери России с начала полномасштабной войны составили уже 1 061 350 человек.За минувшие сутки защитники ликвидировали 1040 россиян.

Напомним, ситуация в Покровске остается сложной. По словам местных властей, в город почти невозможно заехать, а также завезти гуманитарную и медицинскую помощь.

