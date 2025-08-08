Понад 1000 солдатів та десятки артилерії: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Минулої доби російська армія втратила на фронті 1040 солдатів. А також різну військову техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 серпня 2025 року орієнтовно становлять:

За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії від початку повномасштабної війни склали вже 1 060 310 осіб. За минулу добу захисники ліквідували 1040 росіян.

Нагадаємо, ситуація у Покровську залишається складною. За словами місцевої влади, у місто майже неможливо заїхати, а також завезти гуманітарну та медичну допомогу.