Понад 1000 солдатів та десятки артилерії: Генштаб оновив втрати РФ за добу
Ілюстративне фото: Генштаб розповів про втрати РФ на фронті (GettyImages)
Минулої доби російська армія втратила на фронті 1040 солдатів. А також різну військову техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 серпня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1061350 (+1040) осіб;
- танків - 11083 (+7) од;
- бойових броньованих машин - 23102 (+7) од;
- артилерійських систем - 31232 (+52) од;
- РСЗВ - 1456 (+0) од;
- засоби ППО - 1203 (+0) од;
- літаків - 421 (+0) од;
- гелікоптерів - 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50168 (+238);
- крилаті ракети - 3555 (+0);
- кораблі / катери - 28 (+0);
- підводні човни - один);
- автомобільна техніка та автоцистерни - 57731 (+126);
- спеціальна техніка - 3936 (+0).
За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії від початку повномасштабної війни склали вже 1 060 310 осіб. За минулу добу захисники ліквідували 1040 росіян.
Нагадаємо, ситуація у Покровську залишається складною. За словами місцевої влади, у місто майже неможливо заїхати, а також завезти гуманітарну та медичну допомогу.