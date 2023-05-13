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ППО та танки. Німеччина опублікувала список нової військової допомоги Україні

Фото: Німеччина опублікувала список нової військової допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина готує свій найбільший пакет військової підтримки для України. Він включає артилерію, засоби ППО, бойові броньовані машини і військово-інженерні засоби на суму понад 2,7 млрд євро.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відомства у Twitter.

"Ми твердо стоїмо на боці України, яка захищає себе від російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Так, новий пакет військової допомоги від Німеччини для України включає в себе:

  • 18 колісних гаубиць;
  • протиповітряна оборона: 4 системи IRIS-T SLM + 12 пускових установок IRIS-T SLS + ракети;
  • артилерійські боєприпаси;
  • 30 основних бойових танків LEOPARD 1 A5 + 20 бойових машин піхоти MARDER;
  • понад 100 бойових броньованих машин.

Нагадаємо, раніше Міноборони Німеччини підтвердило виділення Україні озброєння на 2,7 млрд євро.

Докладніше про допомогу Німеччини можна почитати за посиланням.

Раніше Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів.

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