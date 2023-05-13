ПВО и танки. Германия опубликовала список новой военной помощи Украине

Германия готовит свой самый большой пакет военной поддержки для Украины. Он включает артиллерию, средства ПВО, боевые бронированные машины и военно-инженерные средства на сумму более 2,7 млрд евро.
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведомства в Twitter.
"Мы твердо стоим на стороне Украины, защищающей себя от российской агрессии", - говорится в сообщении.
Так, новый пакет военной помощи от Германии для Украины включает в себя:
Напомним, ранее Минобороны Германии подтвердило выделение Украине вооружения на 2,7 млрд евро.
Подробнее о помощи Германии можно почитать по ссылке.
Ранее Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов.
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