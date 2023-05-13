ПВО и танки. Германия опубликовала список новой военной помощи Украине

"Мы твердо стоим на стороне Украины, защищающей себя от российской агрессии", - говорится в сообщении.

Так, новый пакет военной помощи от Германии для Украины включает в себя:

18 колесных гаубиц;

противовоздушная оборона: 4 системы IRIS-T SLM + 12 пусковых установок IRIS-T SLS + ракеты;

артиллерийские боеприпасы;

30 основных боевых танков LEOPARD 1 A5 + 20 боевых машин пехоты MARDER;

более 100 боевых бронированных машин.

Напомним, ранее Минобороны Германии подтвердило выделение Украине вооружения на 2,7 млрд евро.

Подробнее о помощи Германии можно почитать по ссылке.

Ранее Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.