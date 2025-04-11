Пісторіус пояснив фізичну відсутність міністра оборони США на "Рамштайні"
Голова Пентагону Піт Гегсет не зміг бути фізично присутнім на засіданні Контактної групи з питань оборони України через власні графіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони Німеччини Бориса Пісторіуса під час засідання Контактної групи з питань оборони України.
Як відзначив Пісторіус, фізична відсутність Гегсета не є питанням пріоритетів Білого дому.
"Наскільки я знаю, він щойно повернувся з кількаденного турне по світу, і у нас теж були й інші міністри, які теж не були присутні через їхні графіки. Найважливіше - що він (Гегсет, - ред.) взяв участь, звернувся до аудиторії з цікавими та коректними оцінками, щодо того, що європейці роблять впродовж цього року і робили раніше", - пояснив міністр.
Пісторіус додав, що у найближчі тижні стане зрозуміло, якою буде подальша участь і підтримка з боку США. Водночас наголосив на тому, що Європі слід звертати більше уваги на власні сили та зосереджуватись на тому, що вона здатна зробити самостійно.
Засідання "Рамштайну"
Сьогодні, 11 квітня, у Брюселі проходить чергове засідання Контактної групи з питань оборони України. Під час зустрічі Берлін оголосив про новий пакет допомоги для України. У тому ж числі зобов'язався надати Україні додаткові системи ППО IRIS-T й ракети для зенітних ракетних систем (ЗРК) Patriot.
Голова Міністерства оборони Британії Джона Гілі заявив, що під час засідання було оголошено рекордну підтримку Україні.
Окремо варто додати, що тривалий час були повідомлення про те, що Штати пропустять сьогоднішню зустріч, втім, зрештою Гегсет звернувся до учасників через відеозв'язок.
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