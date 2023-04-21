ППО та авіація в пріоритеті. Чого чекати від зустрічі Рамштайн-11

Що відомо про зустріч у Німеччині

Переговори Контактної групи (UDCG) 21 квітня 2023 пройдуть уже в одинадцяте. Учасники оборонної коаліції зберуться на авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині практично в річницю першої зустрічі (перші переговори відбулися 26 квітня 2022 – ред.).

Засідання очолить керівник Міноборони США Ллойд Остін ІІІ. У Пентагоні анонсували "практичну" дискусію для обговорення нагальних потреб України та її майбутньої оборони.

Президент України Володимир Зеленський напередодні закликав союзників бути максимально активними в забезпеченні Сил оборони необхідним озброєнням, щоб прискорити "спільну перемогу". Зеленський заявив, що чекає від "Рамштайну-11" ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою.

Зазначимо, що переговори у форматі "Рамштайн" 21 квітня будуть першими після витоку секретних даних США, частина яких стосувалася війни в Україні. Водночас у Пентагоні вважають малоймовірним, що оприлюднення цієї інформації знизить рішучість союзників надалі підтримувати українців.

Пріоритети України

Як зазначив президент Володимир Зеленський, у період підготовки до контрнаступу ЗСУ союзникам необхідно обговорити озброєння, на яке Україна вже довгий час очікує.

"Зокрема, це тренінг між місіями наших пілотів, відповідна далекобійна зброя, дуже конкретна, з дуже конкретними партнерами, з дуже конкретною кількістю, про яку були домовленості", – зазначив Зеленський під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Загалом для української делегації на "Рамштайні-11" будуть головними наступні напрямки:

системи ППО;

бронетехніка та снаряди 155 мм для важкої артилерії;

засоби радіоелектронної боротьби, ударні дрони.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, пріоритети для України залишаються незмінними, і найважливішим із них є потреба ЗСУ в сучасній бойовій авіації.

Для створення надійної багаторівневої протиповітряної оборони на додаток до вже переданих систем Patriot, IRIS-T, NASAMS, а також винищувачів МіГ-29, Україні необхідні винищувачі "натівського" типу.

"Наша делегація не змінює своїх пріоритетів. Залишається пріоритет №1 - це системи ППО, а бойовий літак є частиною протиповітряної оборони. Тому ми не зупиняємось на цьому і продовжуємо говорити про те, що нам потрібні сучасні бойові платформи 4++, це однозначно" , – заявив Резніков.

Як зазначив член комітету ВР з національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, Україні необхідний універсальний літак, який у багатьох випадках здатний перевищувати можливості ворога та воювати з його повітряними цілями. Перші кроки щодо передачі винищувачів F-16 можуть бути зроблені в ході чергових переговорів.

Також Веніславський сподівається, що під час "Рамштайну-11" союзники домовляться про усунення всіх перешкод для максимально швидкої передачі таких систем ППО, як Patriot.

Нагадаємо, що напередодні зустрічі стало відомо, що перші комплекси ЗРК Patriot від Німеччини вже прибули до України.

Що можуть передати союзники

За даними Financial Times, на зустрічі Контактної групи 21 квітня насамперед обговорюватимуть посилення протиповітряної оборони, оскільки союзники побоюються, що без добре підготовленої ППО контрнаступ ЗСУ може зазнати невдачі.

Також у статті видання йдеться, що на "Рамштайні" порушать питання про постачання ракет до зенітно-ракетних комплексів. Джерела FT вважають, що українська сторона закликатиме до термінового поповнення боєприпасів для ППО, оскільки їх брак загрожує новими масованими бомбардуваннями РФ.

Зі свого боку США запевняють у допомозі Україні, скільки буде потрібно і називають головними пріоритетами у підтримці протиповітряну оборону, артилерію, механізовану та бронетехніку, а також її обслуговування.

За 2 дні до "Рамштайну" у Білому домі оголосили про новий пакет військової допомоги на 325 млн доларів, який включає боєприпаси для HIMARS та артилерії, ракети з оптичним наведенням (TOW), системи протитанкової зброї AT-4, протитанкові міни та ін.

Крім того, під час переговорів у Німеччині оборонна коаліція може узгодити обслуговування танків Leopard-2, що надходять до України. Ремонтний хаб планують створити на польському оборонному заводі Bumar-Labędy у Глівиці.

Бойова авіація для України

Щодо можливості постачання винищувачів для України союзники не дають однозначної відповіді. Словаччина та Польща передали на потреби ЗСУ свої МіГ-29, але питання про постачання сучасних винищувачів ще не вирішене.

Так, у Міноборони Данії заявляють, що рішення щодо літаків F-16 має ухвалюватися спільно з країнами-партнерами і може бути досягнуто "в короткостроковій перспективі". Першим кроком у цьому напрямі може стати тренування українських пілотів.

У Німеччині виключають постачання Україні сучасних літаків Тornado чи Eurofighter, пояснюючи це тим, що "українські пілоти не можуть досить швидко навчитися західним винищувачам". При цьому голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Циммерман зазначила, що МіГі з радянських запасів можна використовувати "негайно".