ПВО и авиация в приоритете. Чего ждать от встречи Рамштайн-11

Что известно о встрече в Германии

Переговоры Контактной группы (UDCG) 21 апреля 2023 станут уже одиннадцатыми по счету. Участники оборонной коалиции соберутся на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии практически в годовщину первой встречи (первые переговоры состоялись 26 апреля 2022 – ред.).

Заседание пройдет под руководством главы Минобороны США Ллойда Остина III. В Пентагоне анонсировали "практическую" дискуссию для обсуждения неотложных потребностей Украины и ее будущей обороны.

Глава Украины Владимир Зеленский накануне призвал союзников быть максимально активными в обеспечении Сил обороны всем необходимым вооружением, чтобы ускорить "общую победу". Зеленский заявил, что ждет от "Рамштайна-11" основательных решений, которые будут соответствовать перспективам на поле боя.

Отметим, что переговоры в формате "Рамштайн" 21 апреля будут первыми после утечки секретных данных США, часть которых касалась войны в Украине. При этом в Пентагоне считают маловероятным, что обнародование данной информации снизит решимость союзников в дальнейшем поддерживать украинцев.

Приоритеты Украины

Как отметил президент Владимир Зеленский, в период подготовки к контрнаступению ВСУ союзникам необходимо обсудить вооружение, которое Украина уже долгое время ожидает.

"В частности, это тренинг между миссиями наших пилотов, соответствующее дальнобойное оружие, очень конкретное, с очень конкретными партнерами, с очень конкретным количеством, о котором были договоренности", - отметил Зеленский во время встечи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

В целом для украинской делегации на "Рамштайне-11" будут главными следующие направления:

системы ПВО;

бронетехника и снаряды 155 мм для тяжелой артиллерии;

средства радиоэлектронной борьбы, ударные дроны.

По словам министра обороны Алексея Резникова, приоритеты для Украины остаются неизменными, и наиболее важный из них – потребность ВСУ в современной боевой авиации.

Для создания надежной многоуровневой противовоздушной обороны в дополнение к уже переданным системам Patriot, IRIS-T, NASAMS, а также истребителям МиГ-29 Украине необходимы истребители "натовского" типа .

"Наша делегация не меняет своих приоритетов. Остается приоритет №1 - это системы ПВО, а боевой самолет является частью противовоздушной обороны. Поэтому мы не останавливаемся на этом и продолжаем говорить о том, что нам нужны боевые современные платформы 4++, это однозначно", – заявил Резников.

Как отметил член комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский, Украине необходим универсальный самолет, который будет во многих случаях способен превышать возможности врага и воевать с его воздушными целями. Первые шаги в вопросе передачи истребителей F-16 могут быть сделаны в ходе очередных переговоров.

Также Вениславский надеется, что во время "Рамштайна-11" союзники договорятся об устранении всех препятствий для максимально быстрой передачи таких систем ПВО, как Patriot.

Напомним, накануне встречи стало известно, что первые комплексы ЗРК Patriot от Германии уже прибыли в Украину.

Что могут передать союзники

По данным Financial Times, на встрече Контактной группы 21 апреля в первую очередь будут обсуждать усиление противовоздушной обороны, поскольку союзники опасаются, что без хорошо подготовленной ПВО контрнаступление ВСУ может потерпеть неудачу.

Также в статье издания говорится, что на "Рамштайне" поднимут вопрос о поставках ракет к зенитно-ракетным комплексам. Источники FT считают, что украинская сторона будет призывать к срочному пополнению боеприпасов для ПВО, т.к. их нехватка грозит новыми массированными бомбардировками РФ.

В свою очередь США заверяют в помощи Украине, сколько этого потребуется и называют главными приоритетами в поддержке противовоздушную оборону, артиллерию, механизированную и бронетехнику и ее обслуживание.

За 2 дня до "Рамштайна" в Белом доме объявили о новом пакете военной помощи на 325 млн долларов, который включает боеприпасы для HIMARS и артиллерии, ракеты с оптическим наведением (TOW), системы противотанкового оружия AT-4, противотанковые мины и др.

Кроме того, во время переговоров в Германии оборонная коалиция может согласовать обслуживание танков Leopard-2, поставляемых в Украину. Ремонтный хаб планируют создать на польском оборонном заводе Bumar-Labędy в Гливице.

Боевая авиация для Украины

Относительно возможности поставок истребителей для Украины союзники не дают однозначного ответа. Словакия и Польша передали для нужд ВСУ свои МиГ-29, но вопрос о поставках современных истребителей еще не решен.

Так, в Минобороны Дании заявляют, что решение по самолетам F-16 должно приниматься совместно со странами-партнерами и может быть достигнуто "в краткосрочной перспективе". Первым шагом в этом направлении может стать тренировка украинских пилотов.

В Германии исключают поставку Украине современных самолётов Tornado или Eurofighter, объясняя это тем, что "украинские пилоты не могут достаточно быстро обучиться западным истребителям". В то же время глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман отметила, что МиГи из советских запасов можно использовать "немедленно".