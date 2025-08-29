ППО, солдати та 400 дронів: Генштаб уточнив втрати РФ за добу
Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Минулої доби російська армія втратила на фронті близько 850 солдатів. А також різну військову техніку, зокрема БТР та дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 серпня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 1080480 (+850) осіб;
- танків - 11143 (+4) од;
- бойових броньованих машин - 23191 (+6) од;
- артилерійських систем - 32125 (+61) од;
- РСЗВ - 1476 (+2) од;
- засоби ППО - 1213 (+1) од;
- літаків - 422 (+0) од;
- гелікоптерів - 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 54375 (+414);
- крилаті ракети - 3626 (+28);
- кораблі / катери - 28 (+0);
- підводні човни - 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни - 60116 (+109);
- спеціальна техніка - 3952 (+0).
Раніше ми повідомляли, що за минулу добу окупанти втратили в Україні 880 своїх військових, 4 танки, 40 артилерійських систем, сім бойових броньованих машин, дві реактивні системи залпового вогню, 325 безпілотників, одну важку вогнеметну систему, 120 одиниць автомобільної та дві одиниці спецтехніки окупантів.