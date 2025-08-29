ППО, солдати та 400 дронів: Генштаб уточнив втрати РФ за добу

Минулої доби російська армія втратила на фронті близько 850 солдатів. А також різну військову техніку, зокрема БТР та дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 серпня 2025 року орієнтовно склали: особового складу - близько 1080480 (+850) осіб;

танків - 11143 (+4) од;

бойових броньованих машин - 23191 (+6) од;

артилерійських систем - 32125 (+61) од;

РСЗВ - 1476 (+2) од;

засоби ППО - 1213 (+1) од;

літаків - 422 (+0) од;

гелікоптерів - 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 54375 (+414);

крилаті ракети - 3626 (+28);

кораблі / катери - 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни - 60116 (+109);

спеціальна техніка - 3952 (+0).