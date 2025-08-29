ПВО, солдаты и 400 дронов: Генштаб уточнил потери РФ за сутки

За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте около 850 солдат. А также различную военную технику, в частности БТР и дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 29 августа 2025 года ориентировочно составили: личного состава - около 1080480 (+850) чел;

танков - 11143 (+4) ед;

боевых бронированных машин - 23191 (+6) ед;

артиллерийских систем - 32125 (+61) ед;

РСЗО - 1476 (+2) ед;

средства ПВО - 1213 (+1) ед;

самолетов - 422 (+0) ед;

вертолетов - 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 54375 (+414);

крылатые ракеты - 3626 (+28);

корабли/катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны - 60116 (+109);

специальная техника - 3952 (+0).