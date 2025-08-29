ПВО, солдаты и 400 дронов: Генштаб уточнил потери РФ за сутки
Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте около 850 солдат. А также различную военную технику, в частности БТР и дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 29 августа 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 1080480 (+850) чел;
- танков - 11143 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 23191 (+6) ед;
- артиллерийских систем - 32125 (+61) ед;
- РСЗО - 1476 (+2) ед;
- средства ПВО - 1213 (+1) ед;
- самолетов - 422 (+0) ед;
- вертолетов - 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 54375 (+414);
- крылатые ракеты - 3626 (+28);
- корабли/катера - 28 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны - 60116 (+109);
- специальная техника - 3952 (+0).
Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки оккупанты потеряли в Украине 880 своих военных, 4 танка, 40 артиллерийских систем, семь боевых бронированных машин, две реактивные системы залпового огня, 325 беспилотников, одну тяжелую огнеметную систему, 120 единиц автомобильной и две единицы спецтехники оккупантов.