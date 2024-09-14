ППО працювала понад трьох годин. В ОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Одеську область

Обстріли Одеської області

Окупанти масово атакували Україну дронами-камікадзе. У ніч на 14 вересня загарбники запустили 76 "Шахедів", ППО збила 72 дрони.

При цьому під час тривоги, оголошеної через загрозу російських безпілотників, в Одесі лунали вибухи. Зокрема, ППО працювала і на півдні.

Додамо, що в ніч на 13 вересня окупанти атакували Одесу та район дронами. Одна людина постраждала, фіксувалися пошкодження через падіння уламків БПЛА.

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