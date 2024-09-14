ПВО работала более трех часов. В ОВА рассказали о последствиях атаки РФ на Одесскую область

Российские войска в ночь на 14 сентября атаковали пригород Одессы, Одесский и Измаильский районы. ПВО в регионе работала больше трех часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
"Вторую ночь подряд российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесский и Измаильский районы. Напряженная боевая работа сил ПВО длилась более трех часов", - рассказал он.
Из-за падения обломков дронов в пригороде Одессы на территории частного домохозяйства разрушены три сооружения, повреждены жилой дом и гараж.
"Погибших и пострадавших людей, к счастью, нет", - отметил Кипер.
В Одесском районе падение обломков БПЛА на территории жилого сектора повлекло загорание крыши частного дома. Пожар площадью 10 кв. м. оперативно собственноручно ликвидировали хозяева.
"На другой локации в результате российской атаки загорелся автомобиль и складское помещение. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали огонь. Информация о пострадавших не поступала", - констатировал глава ОВА.
В Измаильском районе повреждена стена ангара, окна и двери дачного дома без последующего возгорания. Погибших и пострадавших тоже, к счастью, нет.
Последствия атаки РФ на Одесскую область 14 сентября (t.me/odeskaODA)
Оккупанты массировано атаковали Украину дронами-камикадзе. В ночь на 14 сентября захватчики запустили 76 "Шахедов", ПВО сбила 72 дрона.
При этом во время тревоги, объявленной из-за угрозы российских беспилотников в Одессе гремели взрывы. В частности, ПВО работала и на юге.
Добавим, что в ночь на 13 сентября оккупанты атаковали Одессу и район дронами. Один человек пострадал, фиксировались повреждения из-за падения обломков БПЛА.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.