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На півдні Україні триває робота ППО, в Одесі було чути вибухи

Субота 14 вересня 2024 01:48
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На півдні Україні триває робота ППО, в Одесі було чути вибухи Фото: в Одесі було чути вибухи під час повітряної тривоги, на півдні працює ППО (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В районі міст Одеси та Чорноморськ цієї ночі іде робота сил та засобів протиповітряної оборони. Захисники неба України збивають ворожі ударні безпілотники, й лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України в Telegram та начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Військові розповіли про роботу ППО на півдні країни о 01.31. Також громадян закликали дотримуватися інформ-тиші та перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

"Іде бойова робота. Нагадуємо: це також може бути небезпечно! Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя! Бережіть себе, перебувайте в укриттях", - йдеться в заяві прес-служби Оперативне угруповання ЗСУ "Південь".

Як розповів керівник Одеської ОВА, російські загарбники атакують із застосуванням дронів-камікадзе.

"Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!" - заявив чиновник.

Вибухи в районі Одеси

У командуванні Повітряних сил ЗСУ додали, що ведеться робота ППО по "Шахедах" в Одесі та Чорноморську.

Між тим стало відомо про серію вибухів в Одесі. Перші було чути близько пів на другу ночі, а згодом пролунали ще кілька. Як зазначає "Суспільне Одеса", о 01.45 в місті пролунав потужний вибух.

Російська повітряна атака

Нагадаємо, у п'ятницю 13 вересня ввечері у Повітряних силах ЗСУ заявили про фіксацію запуску військами РФ кількох груп "Шахедів" у бік України для чергової атаки. Так, у кількох областях України була оголошена повітряна тривога через загрозу ударів противника із застосуванням дронів-камікадзе.

Крім того, в акваторії Чорного моря помітили кілька кораблів РФ, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр". В ЗСУ попереджали про загрозу ракетних атак з боку ворога.

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Одеса ППО Вибухи Атака дронів
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