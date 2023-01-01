ППО Повітряного командування "Схід" збила ворожих дронів

Сили ППО збили ворожий дрон на підльоті до Дніпропетровської області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВ Валентина Резніченко.
Наголошується, ППО збила іранський "Шахед".
"Є новорічний подарунок від Повітряного командування "Схід". Наші захисники неба знищили один дрон-камікадзе, що летить на область. Це був Шахед", - йдеться в повідомленні.
Резніченко також розповів, що внаслідок обстрілів "Градами" постраждали дві громади – Нікопольська та Червоногригорівська.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу Нікополя постраждала жінка. Також пошкоджено багатоповерхові будинки.
Також повідомлялося, що в ніч із 31 на 1 грудня росіяни направили по столиці кілька "Шахедів". 32 повітряні цілі були збиті.
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