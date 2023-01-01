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ПВО Воздушного командования "Восток" сбила вражеский дрон

Фото: ПВО Воздушного командования "Восток" сбила вражеских дрон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Силы ПВО сбили вражеский дрон на подлете к Днепропетровской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Отмечается, ПВО сбила иранский "Шахед".

"Есть новогодний подарок от Воздушного командования "Восток". Наши защитники неба уничтожили один летящий на область дрон-камикадзе. Это был Шахед", - говорится в сообщении.

Резниченко также рассказал, что в результате обстрелов "Градами" пострадали две громады - Никопольская и Красногригорьевская.

Напомним, в результате обстрела Никополя пострадала женщина. Также повреждены многоэтажные дома.

Также сообщалось, что в ночь с 31 на 1 декабря россияне направили по столице несколько "Шахедов". 32 воздушные цели были сбиты.

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Днепропетровская область