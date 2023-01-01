ua ru
Нд, 01 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ППО Повітряного командування "Схід" збила ворожих дронів

Новость на русском →
Дніпропетровська область, Неділя 01 січня 2023 08:08
ППО Повітряного командування "Схід" збила ворожих дронів Фото: ППО Повітряного командування "Схід" збила ворожих дронів (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сили ППО збили ворожий дрон на підльоті до Дніпропетровської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВ Валентина Резніченко.

Наголошується, ППО збила іранський "Шахед".

"Є новорічний подарунок від Повітряного командування "Схід". Наші захисники неба знищили один дрон-камікадзе, що летить на область. Це був Шахед", - йдеться в повідомленні.

Резніченко також розповів, що внаслідок обстрілів "Градами" постраждали дві громади – Нікопольська та Червоногригорівська.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Нікополя постраждала жінка. Також пошкоджено багатоповерхові будинки.

Також повідомлялося, що в ніч із 31 на 1 грудня росіяни направили по столиці кілька "Шахедів". 32 повітряні цілі були збиті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область
NEWS
Зеленський про війну: ми нічого не втратили, у нас забрали
Зеленський про війну: ми нічого не втратили, у нас забрали
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок