ua ru
Вс, 01 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ПВО Воздушного командования "Восток" сбила вражеский дрон

Новина українською →
Днепропетровская область, Воскресенье 01 января 2023 08:08
ПВО Воздушного командования "Восток" сбила вражеский дрон Фото: ПВО Воздушного командования "Восток" сбила вражеских дрон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Силы ПВО сбили вражеский дрон на подлете к Днепропетровской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Отмечается, ПВО сбила иранский "Шахед".

"Есть новогодний подарок от Воздушного командования "Восток". Наши защитники неба уничтожили один летящий на область дрон-камикадзе. Это был Шахед", - говорится в сообщении.

Резниченко также рассказал, что в результате обстрелов "Градами" пострадали две громады - Никопольская и Красногригорьевская.

Напомним, в результате обстрела Никополя пострадала женщина. Также повреждены многоэтажные дома.

Также сообщалось, что в ночь с 31 на 1 декабря россияне направили по столице несколько "Шахедов". 32 воздушные цели были сбиты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область
NEWS
Зеленский о войне: мы ничего не потеряли, у нас забрали
Зеленский о войне: мы ничего не потеряли, у нас забрали
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок