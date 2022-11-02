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ППО і не тільки. Україна незабаром отримає військову допомогу від Іспанії

Фото: Україна незабаром отримає військову допомогу від Іспанії (flickr com )
Автор: Дмитро Браславський

Іспанія передасть України чотири системи протиповітряної оборони Hawk та протитанкові ракетні комплекси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

"Найближчим часом наша держава зміцнить свою обороноздатність отримавши 4 системи ППО Hawk", - заявив Кулеба.

Також за його словами, Іспанія передасть батарею ЗРК Aspide та ракети до неї. На потреби Збройних сил України також направлять додаткові протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них.

"Це саме те про що ми просили Іспанію", - додав міністр Кулеба.

ЗРК

Наземний ЗРК Spada Aspide - це спільна італійсько-швейцарська технологія.

Spada Aspide є сухопутним ЗРК малої дальності, який використовують для протиповітряної оборони. Комплекс застосовують проти літаків, гелікоптерів, дронів і ракет, що випускаються з авіації.

Після пуску ракета Aspide летить зі швидкістю 1324 м/с та забезпечує ураження цілі на максимальній дальності 12 км та висоті 6 км.

ППО Hawk

Зенітно-ракетний комплекс є попередником системи протиракетної оборони Patriot. Спочатку комплекс розроблявся для знищення літаків, пізніше був доопрацьований для перехоплення ракет у польоті. Сам комплекс оцінюється в 15 млн доларів, а ракети до нього - по 250 тисяч доларів за одну одиницю.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Іспанія передасть українським військовим чотири системи ППО Hawk, але на підході ще кілька таких зенітних ракетних комплексів.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес сьогодні, 2 листопада, прибув з робочим візитом до Києва.

Також за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, сьогодні, 13 жовтня, Іспанія ухвалила рішення передати Україні ЗРК Hawk.

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