Очільник МЗС Іспанії прибув до Києва з візитом

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес сьогодні, 2 листопада, прибув з робочим візитом до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Глава МЗС прибув до столиці України потягом. Він показав відео з залізного вокзалу у Києві.

Acabo de llegar a Kyiv para trasladar el compromiso y apoyo de España al pueblo y al gobierno de Ucrania en la defensa de su soberanía, su paz y libertad; y respaldar y agradecer por su labor a los miembros de la Embajada de España en Ucrania @EmbEspKyiv. pic.twitter.com/0KT0ryAdKW — José Manuel Albares (@jmalbares) November 2, 2022

"Щойно прибув до Києва, щоб передати прихильність та підтримку Іспанії народу та уряду України у захисті її суверенітету, миру та свободи", - зазначив міністр.

Альбарес заявив, що планує зустрітися зі співробітникам посольства Іспанії в Україні та подякувати їм за роботу в умовах війни.