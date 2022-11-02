ПВО и не только. Украина в скором времени получит военную помощь от Испании

Испания передаст Украине четыре системы противовоздушной обороны Hawk и противотанковые ракетные комплексы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
"В ближайшее время наше государство укрепит свою обороноспособность, получив 4 системы ПВО Hawk", - заявил Кулеба.
По его словам, Испания передаст батарею ЗРК Aspide и ракеты к ней. На нужды Вооруженных сил Украины также будут направлены дополнительные противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним.
"Это именно то, о чем мы просили Испанию", - добавил министр Кулеба.
Наземный ЗРК Spada Aspide - это совместная итальянско-швейцарская технология.
Spada Aspide является сухопутным ЗРК малой дальности, используемый для противовоздушной обороны. Комплекс применяют против самолетов, вертолетов, дронов и ракет, выпускаемых из авиации.
После пуска ракета Aspide летит со скоростью 1324 м/с и обеспечивает поражение цели на максимальной дальности 12 км и высоте 6 км.
Зенитно-ракетный комплекс - предшественник системы противоракетной обороны Patriot. Первоначально комплекс разрабатывался для уничтожения самолетов, позже был доработан для перехвата ракет в полете. Сам комплекс оценивается в 15 млн долларов, а ракеты к нему - по 250 тысяч долларов за одну единицу.
Напомним, что ранее стало известно, что Испания передаст украинским военным четыре системы ПВО Hawk, но на подходе еще несколько зенитных ракетных комплексов.
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сегодня, 2 ноября, прибыл с рабочим визитом в Киев.
Также по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, сегодня, 13 октября, Испания приняла решение передать Украине ЗРК Hawk.
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