Два ешелони. Наєв розповів про структуру ППО Києва

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Об’єднаних Сил ЗСУ Сергія Наєва.

За його словами, перший ешелон ППО створений за рахунок мобільних вогневих груп, завдання яких є знищення повітряної цілі на найбільш загрозливих напрямках. На їхньому озброєнні знаходяться ЗРК "Оса-АКМ", ЗРК "Avenger", ЗСАУ "Gepard 1А2", ЗСУ "Шилка", DM Stinger, ПЗРК Piorun, ПЗРК "Ігла-1", ПЗРК "Стріла-2", ПЗРК Stinger, ПЗРК Martlet, ПЗРК RBS - 70, ЗУ-23 тощо.

Водночас другий ешелон утворений за рахунок підрозділів Повітряних Сил ЗСУ, на озброєні яких знаходяться зенітно-ракетні комплекси малої та середньої дії, як ЗРК С-300П, "Бук-Ml", С-125, ЗРК NASAMS, ЗРК IRIS-T, ЗРК Crotale.

Наєв зазначив, що нарощування ефективності системи прикриття з повітря на найближчу перспективу буде реалізовуватися як за рахунок отримання озброєння та військової техніки від союзників, так і від національних підприємств оборонно- промислового комплексу. За його словами, це дасть змогу посилити наш повітряний простір не лише проти аеродинамічних, а й проти балістичних цілей.

Нагадаємо, Сили оборони створять нові мобільні групи ППО, які захищатимуть небо над Києвом та на півночі України.

Додамо, що 5 травня ЗМІ повідомили, що українські військові збили російську гіперзвукову ракету у небі над Києвом 4 травня. 6 травня дані підтвердив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Вчора Bild показала уламки збитого "Кинджала".

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