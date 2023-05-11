ПВО не гарантирует 100% безопасности. Киевлян призвали во время каждой воздушной тревоги идти в укрытие
Воздушные тревоги в Киеве раздаются только в том случае, когда грозит реальная опасность, а значит, жители столицы должны быть ответственными и всегда направляться к ближайшему укрытию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника КМВА Сергея Попко.
"С начала полномасштабной войны в Киеве прозвучало 740 воздушных тревог. Обще продолжительностью 851 час 38 мин. Более года назад звуки первых сирен пугали киевлян. Но вместе с тем мотивировали заботиться о своей безопасности и прятаться в укрытиях. За этот год многое изменилось", - говорится в сообщении.
Начальник КМВА пояснил, что уже удалось максимально усилить и усовершенствовать нашу противовоздушную оборону в Киеве. Теперь она сбивает аэробаллистические ракеты типа "Кинжал", десятки крылатых ракет и многочисленные барражирующие боеприпасы "Shahed". По его словам, ни одна страна мира не сталкивалась с таким нашествием ракет разного типа.
"Киевляне не имеют права расслабляться. Воздушные тревоги раздаются только в случае, когда грозит реальная опасность. Поэтому, как бы кому ни хотелось - еще немного поспать, закончить рабочие дела, допросить кофе в кафе или доесть завтрак - вы должны идти в ближайшее время укрытие. Не нужно чувствовать себя абсолютно защищенным", - заявил Сергей Попко.
Он добавил, что ни одна противовоздушная оборона в мире не гарантирует 100% безопасности. Враг будет продолжать наносить удары по Киеву, поэтому все должны быть ответственными за свою жизнь и жизнь и здоровье своих родных и близких. Также начальник КМВА подчеркнул, что многие люди не только не прячутся в укрытие, но и намеренно выходят на открытое пространство, чтобы наблюдать за работой ПВО. Также некоторые люди начинают снимать видео и выкладывать его в социальные сети, что недопустимо.
Попко призвал всех жителей столицы, бизнес, государственные и образовательные учреждения своим примером и наставлениями мотивировать людей находиться в укрытиях.
Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что противовоздушная оборона Киева осуществляется по многоуровневому принципу эшелонирования.
Добавим, что 5 мая СМИ сообщили, что украинские военные сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" в небе над Киевом 4 мая. 6 мая данные подтвердил командующий Воздушными Силами Николай Олещук.
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