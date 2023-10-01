ППО, артсистеми й інше. ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 23 одиниці техніки ворога

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку.

"Сили оборони України продовжують ведення оборони на півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах", - пише пресслужба.

Протягом минулої доби терористи:

завдали 6 ракетних та 17 авіаційних ударів;

провели 34 бойових зіткнення, окрім того, здійснили 879 артобстрілів.

Авдіївський та Мар'їнський напрямки

Терористи безуспішно намагались відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області, а також покращити положення в районі Новоселівки та східніше Степового. Здійснили більше 10 невдалих атак в районі Мар’їнки.

Шахтарський напрямок

Ворог не здійснював наступальних та штурмових дій.

Запорізький напрямок

Терористи безуспішно намагались відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області й покращити тактичне положення в районі західніше Вербового.

Досягнення українських воїнів

Протягом доби воїни виконали 1231 вогневе завдання. Втрати ворога склали 251 особа. Також було знищено 23 одиниці військової техніки терористів, а саме:

5 ББМ;

8 артилерійських систем;

2 засоби ППО;

2 БпЛА;

4 одиниці автомобільної та 2 - спеціальної техніки.

"Також знищено 4 склади боєприпасів ворога", - додає пресслужба.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби, наші військові ліквідували ще 440 терористів. З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила 278 570 одиниць особового складу.