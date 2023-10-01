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ПВО, артсистемы и прочее. ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 23 единицы техники врага

Воскресенье 01 октября 2023 12:43
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ПВО, артсистемы и прочее. ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 23 единицы техники врага Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 30 сентября, украинские воины уничтожили 23 единицы военной техники террористов на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу объединенного прессцентра Сил обороны таврического направления.

"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", - пишет пресс-служба.

За прошедшие сутки террористы:

  • нанесли 6 ракетных и 17 авиационных ударов;
  • провели 34 боевых столкновения, кроме того, осуществили 879 артобстрелов.

Авдеевское и Марьинское направления

Террористы безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области, а также улучшить положение в районе Новоселовки и восточнее Степного. Осуществили более 10 неудачных атак в районе Марьинки.

Шахтерское направление

Враг не осуществлял наступательных и штурмовых действий.

Запорожское направление

Террористы безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Новодаровки Запорожской области и улучшить тактическое положение в районе западнее Вербового.

Достижения украинских воинов

В течение суток воины выполнили 1231 огневое задание. Потери врага составили 251 человек. Также было уничтожено 23 единицы военной техники террористов, а именно:

  • 5 ББМ;
  • 8 артиллерийских систем;
  • 2 средства ПВО;
  • 2 БпЛА;
  • 4 единицы автомобильной и 2 - специальной техники.

"Также уничтожено 4 склада боеприпасов врага", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, наши военные ликвидировали еще 440 террористов. С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла 278 570 единиц личного состава.

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