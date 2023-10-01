ЗСУ знищили ще 440 окупантів й більше десятка танків: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 30 вересня, українські військові ліквідували ще 440 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 278 570 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 278 570 (+440) осіб ліквідовано;

танків - 4702 (+11) од.;

бойових броньованих машин - 8991 (+7) од.;

артилерійських систем - 6477 (+30) од.;

РСЗВ - 798 (+2) од.;

засоби ППО - 537 (+0) од.;

літаків - 316 (+1) од.;

гелікоптерів - 316 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5043 (+37) од.;

крилаті ракети - 1529 (+0) од.;

кораблі/катери - 20 (+0) од.;

підводні човни - 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 8883 (+29) од.;

спеціальна техніка - 933 (+1) од. Фото: втрати ворога станом на 01.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Яка ситуація на фронті? Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Тим часом російські терористи контратакують на півдні від Роботиного. Зокрема ворог готується до мобілізації українців на тимчасово окупованих територіях, які отримали російський триколор.