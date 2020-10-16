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На ПП "Тиса" на границе с Венгрией будут временные ограничения движения

Закарпатская область, Пятница 16 октября 2020 13:04
На ПП "Тиса" на границе с Венгрией будут временные ограничения движения
Фото: пункт пропуска "Тиса" (dpsu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

На пункте пропуска "Тиса" на украино-венгерской границе будут введены временные ограничения движения. Это произойдет с 20 по 22 октября в связи с осмотром моста на границе.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

20 октября с 9 до 17 часов будет частично ограничено движение легковых автомобилей на въездном и выездном направлениях.

21-22 октября с 9 до 17:00 планируется закрытие полос движения грузовиков из-за осмотра внешних элементов моста.

Отмечается, что легковым транспортом попасть в Венгрию возможно через пункты пропуска "Лужанка" и "Вилок".

Ранее стало известно, как часто украинцы ездят за границу в условиях пандемии.

Кроме этого, КПВВ "Станица Луганская" закрыли на две недели из-за карантина. Из-за этого на пункте пропуска образовались очереди.

Также сообщалось, что Евросоюз не намерен вводить общий карантин. Еврокомиссия разработала единую систему классификации регионов Евросоюза в зависимости от уровня пандемии с едиными правилами перемещений.

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