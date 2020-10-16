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Поездки в условиях пандемии: как часто украинцы ездят за границу

Киев, Пятница 16 октября 2020 12:46
Поездки в условиях пандемии: как часто украинцы ездят за границу
Фото: аэропорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Частота поездок значительно сократилась из-за правительственных запретов и ограничений

За последний год за границу выезжал только каждый десятый гражданин Украины (11%). В 2019 году таких было 17%.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

По данным опроса в 2020 году не выезжали за границу 88% украинцев (в 2019 году - 81%).

Поездки в условиях пандемии: как часто украинцы ездят за границу

Сравнительно чаще других в этом году выезжали за границу жители западного региона (18% против 8-10% в других регионах). Меньше выезжали за границу украинцы старшей возрастной категории "60+" (4% против 12-15% в остальных возрастных категориях).

Опрос проводился компанией Research & Branding Group в период с 5 по 15 сентября 2020 год среди 1801 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, пандемия коронавируса определенным образом сказалась на планах украинцев на проведение отпуска. По данным опроса Research & Branding Group, в 2020 году украинцы чаще всего отдавали предпочтение трем способам провести свой отпуск: оставаться дома (61%), побывать на украинских морских пляжах (13%) и посетить дачу или садовый участок (12%).

Как сообщало РБК-Украина, расходы украинцев за границей упали в четыре раза. Объем импорта услуг по статье "Путешествия" за второй квартал 2020 года составил 544 млн долларов. Это в 4,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2 238 млн долларов).

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