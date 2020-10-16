ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На ПП "Тиса" на кордоні з Угорщиною будуть тимчасові обмеження руху

Закарпатська область, П'ятниця 16 жовтня 2020 13:04
На ПП "Тиса" на кордоні з Угорщиною будуть тимчасові обмеження руху
Фото: пункт пропуску "Тиса" (dpsu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

На пункті пропуску "Тиса" на українсько-угорському кордоні будуть введені тимчасові обмеження руху. Це відбудеться з 20 по 22 жовтня у зв'язку з оглядом мосту на кордоні.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

20 жовтня з 9 до 17 години буде частково обмежено рух легкових автомобілів на в'їзному та виїзному напрямках.

21-22 жовтня з 9 до 17:00 планується закриття смуг руху вантажівок через огляд зовнішніх елементів мосту.

Наголошується, що легковим транспортом потрапити в Угорщину, можливо, через пункти пропуску "Лужанка" та "Вилок".

Раніше стало відомо, як часто українці їздять за кордон в умовах пандемії.

Крім цього, КПВВ "Станиця Луганська" закрили на два тижні через карантин. Через це на пункті пропуску утворилися черги.

Також повідомлялося, що Євросоюз не має наміру вводити загальний карантин. Єврокомісія розробила єдину систему класифікації регіонів Євросоюзу в залежності від рівня пандемії з єдиними правилами переміщень.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство кордон

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся