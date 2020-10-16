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Возле закрытого на карантин КПВВ "Станица Луганская" собралась очередь

Станица Луганская, Пятница 16 октября 2020 00:11
Возле закрытого на карантин КПВВ "Станица Луганская" собралась очередь
Фото: Станица Луганская (Станица Луганская Украина/facebook)
Автор: РБК-Украина

Из-за закрытия КПВВ "Станица Луганская" собралась большая очередь. Пересечь линию разграничения можно только при наличии документов, подтверждающих социально-гуманитарный характер поездки.

Об этом сообщает "Громадське радіо".

На КПВВ собрались около 50 человек. При этом расселять тех, кто не может попасть домой на оккупированную территорию, местные власти Станицы Луганской не планируют.

Сообщается, что на сегодняшний день на территории Станицы Луганской коронавирусом инфицировано 40 человек.

Напомним, в начале октября пункт пропуска "Станица Луганская" закрывали на несколько дней из-за масштабных пожаров в Луганской области.

Также в августе-сентябре все пункты пропуска по линии разграничения ограничивали работу из-за распоряжения Кабинета министров.

В Украине за минувшие сутки выявили 5062 новых случая COVID-19. Больше всего заражений в Харьковской, Донецкой областях и в Киеве.

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