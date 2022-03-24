Не дозволимо Росії обійти санкції: президент Єврокомісії про оплату за газ карбованцями

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн обурена тим, що президент Російської Федерації Володимир Путін наказав "Газпрому" перейти на рублевий розрахунок. Впевнена у тому, що часи шантажу енергією вже минули.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita .

"Це було б одностороннім рішенням і явним порушенням контракту. Це буде спроба обійти санкції. Ми не дозволимо оминути наші санкції. Часи, коли нас можна було шантажувати енергією, минули”, - заявила президент Єврокомісії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на думку віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, Путін може наказати повністю перекрити поставки газу до Європи. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що перехід на рублеві розрахунки є другим кроком до ескалації світового конфлікту.

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