"Позорное неравенство": в ВОЗ отреагировали на распределение COVID-вакцин в мире

Советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлоурд заявил о необходимости прекращения "позорного неравенства" по распределению вакцин против COVID-19. Он обвинил в этом развитые страны мира.

"В мире есть, вероятно, 20 человек, которые могли бы сыграть ключевую роль в решении проблемы неравенства. Это люди, которые возглавляют крупные компании, занимающиеся этим (вакцинами - ред.). Это те, кто является главами государств, которые заключают контракты на вакцины, а также это люди, которые возглавляют страны, производящие вакцины", - сказал он.

В частности, Эйлоурд посоветовал 20 лидерам влиятельного сообщества "протянуть руку помощи другим странам".

"Нам нужно, чтобы эти 20 человек сказали: "Мы решим эту проблему до конца сентября. Мы сделаем так, что 10% населения каждой страны ... будут вакцинированы", - подчеркнул советник гендиректора ВОЗ