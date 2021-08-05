Глава ВОЗ предупредил о начале "реальной опасности" из-за COVID-19
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что мир вступил в "период реальной опасности". Многие достижения в борьбе с COVID-19 в настоящее время "подвергаются эрозии".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы ВОЗ.
Как подчеркнул Гебрейесус, распространение инфекции подстегивается возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также "неравноправной вакцинацией".
Он напомнил, что более 80% вакцины от коронавируса "ушло в страны с высокими и средними доходами".
"Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии", - отметил он.
По словам главы организации, обретенные достижения в борьбе с пандемией утрачиваются, системы здравоохранения перегружены, поскольку рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения людей средств лечения.
Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал установить мораторий на бустерные дозы вакцин от коронавируса до конца сентября текущего года. По его мнению, это должно решить вопрос нехватки препаратов в странах с низким уровнем привития.