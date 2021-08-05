Глава ВОЗ предупредил о начале "реальной опасности" из-за COVID-19

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что мир вступил в "период реальной опасности". Многие достижения в борьбе с COVID-19 в настоящее время "подвергаются эрозии".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы ВОЗ .

Как подчеркнул Гебрейесус, распространение инфекции подстегивается возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также "неравноправной вакцинацией".

Он напомнил, что более 80% вакцины от коронавируса "ушло в страны с высокими и средними доходами".

"Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии", - отметил он.

По словам главы организации, обретенные достижения в борьбе с пандемией утрачиваются, системы здравоохранения перегружены, поскольку рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения людей средств лечения.