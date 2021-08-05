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Количество случаев COVID в мире перевалило за 200 млн, - данные ВОЗ

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Женева, Четверг 05 августа 2021 21:29
Количество случаев COVID в мире перевалило за 200 млн, - данные ВОЗ Фото: коронавирус подтвердили в более 200 млн человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В мире официально зарегистрировали уже более 200 млн случаев коронавируса. Это лишь те случаи COVID-19, которые были официально подтверждены врачами и зарегистрированы профильными органами стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

По состоянию на 5 августа в мире подтвердили 200 174 883 случаев коронавируса. В то же время жертвами болезни, по официальным данным, стали 4 255 892 людей.

Только за прошедшие сутки в мире подтвердили еще 658 630 новых случаев коронавируса.

Кроме того, как свидетельствуют данные ВОЗ, в мире за все время пандемии сделали 3 984 374 918 уколов вакциной от COVID-19.

Количество случаев COVID в мире перевалило за 200 млн, - данные ВОЗ

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