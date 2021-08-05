Количество случаев COVID в мире перевалило за 200 млн, - данные ВОЗ

В мире официально зарегистрировали уже более 200 млн случаев коронавируса. Это лишь те случаи COVID-19, которые были официально подтверждены врачами и зарегистрированы профильными органами стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения .

По состоянию на 5 августа в мире подтвердили 200 174 883 случаев коронавируса. В то же время жертвами болезни, по официальным данным, стали 4 255 892 людей.

Только за прошедшие сутки в мире подтвердили еще 658 630 новых случаев коронавируса.