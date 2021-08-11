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"Ганебна нерівність": у ВООЗ відреагували на розподіл COVID-вакцин у світі

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Женева, Середа 11 серпня 2021 10:36
"Ганебна нерівність": у ВООЗ відреагували на розподіл COVID-вакцин у світі Фото: радник гендиректора ВООЗ Брюс Ейлвард (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Марія Кучерявець

Радник гендиректора ВООЗ Брюс Ейлвард заявив про необхідність припинення "ганебної нерівності" щодо розподілу вакцин проти COVID-19. Він звинуватив у цьому розвинені країни світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Republicworld.

"У світі є, ймовірно, 20 осіб, які могли б відіграти ключову роль у вирішенні проблеми нерівності. Це люди, які очолюють великі компанії, що займаються цим (вакцинами - ред.). Це ті, хто є главами держав, котрі укладають контракти на вакцини, а також це люди, які очолюють країни, що виробляють вакцини", - сказав він.

Зокрема, Ейлвард порадив 20 лідерам впливової спільноти "протягнути руку допомоги іншим країнам".

"Нам потрібно, щоб ці 20 осіб сказали: "Ми вирішимо цю проблему до кінця вересня. Ми зробимо так, що 10% населення кожної країни ... будуть вакциновані", - підкреслив радник гендиректора ВООЗ

Нагадаємо, глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що світ вступив в "період реальної небезпеки".

Додамо, що у світі офіційно зареєстрували вже понад 200 млн випадків коронавірусу.

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