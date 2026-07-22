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В Польше откроют новое консульство Украины: где и когда оно заработает

20:53 22.07.2026 Ср
2 мин
Через полстраны за документами и консультациями больше не придется ехать
aimg Михаил Михайлюк
В Польше откроют новое консульство Украины: где и когда оно заработает Фото: Консульство Украины в Познани (https://facebook.com/andrij.sybiha)
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Теперь около 170 тысяч украинцев в Познани и регионе смогут получать консульские услуги без дальних поездок. Новое консульство Украины там приступит к работе 23 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Почему новое консульство открыли именно в Познани

23 июля Консульство Украины в Познани примет первых посетителей. Решение об открытии учреждения приняли из-за роста количества украинцев в этом регионе и увеличения потребности в консульских услугах.

Министр отметил, что в Познани и области проживают около 170 тысяч украинцев. Раньше многим из них для оформления паспорта или решения других консульских вопросов приходилось ехать в другие города через значительные расстояния.

"Решение, где открывать новое консульство, мы принимаем в соответствии с имеющимися потребностями: там, где увеличивается количество украинцев и соответственно растет потребность в консульских услугах", - заявил он.

Новый шаг для усиления защиты прав

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что открытие консульства в Познани является шагом для усиления защиты прав и интересов граждан Украины за границей.

Также в МИД добавили, что развивают сеть дипломатических учреждений в соответствии с потребностями украинцев, чтобы консульские услуги становились более доступными и требовали меньше времени.

Где найти контакты нового консульства

Информацию об адресе нового консульства, контактах и порядке записи на прием можно найти на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины.

Напомним, что 1 июня в Польше вступили в силу новые правила назначения социальных выплат "800+" и "300+". Теперь обязательным условием получения помощи является участие ребенка в польской системе образования.

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