UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Позиції щодо територій різні. Зеленський підбив підсумки переговорів зі США

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна і США ведуть у Берліні переговори з приводу завершення війни з Росією. Поки що сторони не досягли згоди в питанні територій.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Він нагадав, що зустрічі з американськими посадовцями тривають уже другий день. Зокрема, вчора, 14 грудня, переговори тривали понад п'ять годин. При цьому сьогодні, 15 грудня, відбулося вже кілька раундів переговорів. Діалог триває, була предметна розмова вдень.

Президент додав, що представники України ще продовжуватимуть переговори з американськими колегами. Українська делегація працює майже цілодобово, щоб досягти результату.

За словами Зеленського, не всі питання були простими. Однією зі складних тем є території. Під час таких зустрічей порушуються всі питання.

"Діалогу щодо територій було достатньо. Мені здається, що поки що в нас різні позиції, скажу відверто. Але я думаю, що колеги почули мою особисту позицію. Я дуже радий, що я міг особисто передати цю позицію", - сказав він.

Також президент звернув увагу, що Україна і США готові працювати продуктивно, щоб знайти рішення, яке наблизить кінець війни, з повагою для України.

Він анонсував нові зустрічі, які відбудуться сьогодні увечері.

Деталі переговорів

Нагадаємо, станом на зараз відомо, що переговори української та американської делегацій у Берліні тривають.

Неназваний американський чиновник розповів на брифінгу для ЗМІ, що під час обговорень було погоджено 90% усіх питань.

Він стверджує, що президент США Дональд Трамп залишився задоволений результатом переговорів. Він має зателефонувати Зеленському та європейським лідерам, які зустрінуться сьогодні, 15 грудня, ввечері.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиБерлінМирні переговориВійна в Українімирний план США