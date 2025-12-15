Позиції щодо територій різні. Зеленський підбив підсумки переговорів зі США

Він нагадав, що зустрічі з американськими посадовцями тривають уже другий день. Зокрема, вчора, 14 грудня, переговори тривали понад п'ять годин. При цьому сьогодні, 15 грудня, відбулося вже кілька раундів переговорів. Діалог триває, була предметна розмова вдень.

Президент додав, що представники України ще продовжуватимуть переговори з американськими колегами. Українська делегація працює майже цілодобово, щоб досягти результату.

За словами Зеленського, не всі питання були простими. Однією зі складних тем є території. Під час таких зустрічей порушуються всі питання.

"Діалогу щодо територій було достатньо. Мені здається, що поки що в нас різні позиції, скажу відверто. Але я думаю, що колеги почули мою особисту позицію. Я дуже радий, що я міг особисто передати цю позицію", - сказав він.

Також президент звернув увагу, що Україна і США готові працювати продуктивно, щоб знайти рішення, яке наблизить кінець війни, з повагою для України.

Він анонсував нові зустрічі, які відбудуться сьогодні увечері.