RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Позиции по территориям разные. Зеленский подвел итоги переговоров с США

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина и США ведут в Берлине переговоры по поводу завершения войны с Россией. Пока что стороны не достигли согласия в вопросе территорий.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Он напомнил, что встречи с американскими чиновниками продолжаются уже второй день. В частности, вчера, 14 декабря, переговоры продолжались более пяти часов. При этом сегодня, 15 декабря, состоялось уже несколько раундов переговоров. Диалог продолжается, был предметный разговор днем. 

Президент добавил, что представители Украины еще будут продолжать переговоры с американскими коллегами. Украинская делегация работает почти круглосуточно, чтобы достичь результата. 

По словам Зеленского, не все вопросы были простыми. Одной из сложных тем являются территории. В ходе таких встреч поднимаются все вопросы. 

"Диалога по территориям было достаточно. Мне кажется, что пока у нас разные позиции, скажу откровенно. Но я думаю, что коллеги услышали мою личную позицию. Я очень рад, что я мог лично передать эту позицию", - сказал он. 

Также президент обратил внимание, что Украина и США готовы работать продуктивно, чтобы найти решение, которое приблизит конец войны, с уважением для Украины.

Он анонсировал новые встречи, которые состоятся сегодня вечером. 

Детали переговоров

Напомним, по состоянию на сейчас известно, что переговоры украинской и американской делегаций в Берлине продолжаются.

Неназванный американский чиновник рассказал на брифинге для СМИ, что в ходе обсуждений было согласовано 90% всех вопросов.

Он утверждает, что президент США Дональд Трамп остался доволен результатом переговоров. Он должен позвонить Зеленскому и европейским лидерам, которые встретятся сегодня, 15 декабря, вечером.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиБерлинМирные переговорыВойна в Украинемирный план США