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Позиція України буде предметною. У Зеленського очікують хороших новин від саміту НАТО

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Понеділок 10 липня 2023 14:10
Позиція України буде предметною. У Зеленського очікують хороших новин від саміту НАТО Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Позиція України на саміті НАТО буде предметною, тож в Офісі президента очікують хороших новин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Саміт НАТО у Вільнюсі вже завтра. Сьогодні інтенсивно працюємо, позиція України буде предметною, багато комунікації із союзниками. Чекаємо хороших новин", - написав він.

Єрмак також подякував союзникам України, зокрема, ЄС, США, Канаді, Британії, Туреччині, Албанії, Чорногорії, Норвегії та Ісландії.

Саміт НАТО у Вільнюсі

На саміті, який пройде 11-12 липня, Україна хоче отримати запрошення приєднатися до НАТО після закінчення війни. При цьому генсек Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів підтвердять, що Україна приєднається до Альянсу.

Окрім того, сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що країни-члени НАТО погодилися скасувати ПДЧ для України.

До того ж, Україна хоче отримати гарантії безпеки від Заходу на період, поки вона не стане повноправним членом НАТО.

За даними Politico, група західних союзників у НАТО в останню хвилину проводить переговори про завершення підготовки декларації щодо гарантій безпеки для України перед самітом. Тим часом Financial Times зазначає, що на саміті, ймовірно, ухвалять своєрідну багатосторонню декларацію з окремими зобов'язаннями країн щодо України.

Детальніше про очікування від саміту та чи наважаться союзники запросити воюючу країну до НАТО, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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НАТО Офіс президента Андрій Єрмак
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